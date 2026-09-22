Москва22 сен Вести.Глава МИД Польши Радослав Сикорский запасся рисом и вареньем на случай чрезвычайной ситуации, пишет издание Fakt.

На вопрос журналистов, собрал ли он эвакуационный рюкзак, министр иностранных дел ответил:

Я запасся рисом, у меня дома есть ручной насос, а еще я сварил варенье из фруктов со своего огорода… У меня есть инструкции по технике безопасности, и я также спланировал местоположение убежища. Каждый должен знать, как накладывать повязку. Это полезно даже в мирное время