Грушко: слова Сикорского должны комментировать "люди в белых халатах"

МИД: слова главы МИД Польши о НАТО должны комментировать "люди в белых халатах" Грушко: слова Сикорского должны комментировать "люди в белых халатах"

Москва15 сен Вести.Слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о необходимости провести учения НАТО у границы с Калининградской областью должны комментировать "люди в белых халатах", заявил замглавы МИД Александр Грушко в интервью ТАСС.

Министр иностранных дел Польши делает заявления, которые нагнетают напряженность и создают угрозы самой Варшаве, отметил Грушко.

Честно говоря, мне не хочется комментировать заявления Сикорского, потому что, мне кажется, их должны комментировать люди в белых халатах приводит ТАСС слова Грушко

Сикорский выступил накануне за проведение вблизи Калининградской области учений НАТО, которые заставили бы Россию перебросить туда часть сил с Украины. При этом учения должны носить подчеркнуто агрессивный характер, подчеркнул польский министр.

МИД Польши отмечал, что блок НАТО создан для того, чтобы русские оставались за его пределами.