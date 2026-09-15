Москва15 сен Вести.В случае ввязывания Польши или других стран восточного фланга в военный конфликт с Россией, НАТО ограничится лишь формальным осуждением и сочувствием, а не реальной военной помощью.

Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша смогла бы "довольно быстро" победить Россию в случае прямого столкновения. Свой прогноз он связал якобы с превосходством НАТО в авиации и высокоточном вооружении и надежде на помощь альянса Польше.

Я бы не был все-таки на месте господина Сикорского так уверен, что вот НАТО сейчас единой стеной как станет за Польшу как, значит, закроет ее вот от российских ударов. Да нет, ребята, нет. И Польша, и Румыния соседняя, и Прибалтика. Все радостно пойдут вторым эшелоном вслед за Украиной. Никто ни за кого заступаться не будет. Никакое НАТО, кроме сочувствия и применения, конечно, пятой статьи, по которой они обязаны будут провести у себя обсуждение и сказать: "Да, это нападение, да". И мы так переживаем, так переживаем за вас. Ну, поляки, давайте - вперед, вперед заявил Мирошник

Ранее министр обороны Польши Радослав Сикорский заявил, что якобы его страна смогла бы одержать быструю победу над Россией в случае вооруженного конфликта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Сикорского "русофобией головного мозга".

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал слова главы МИД Польши о возможной победе в случае прямого конфликта с Россией. Депутат заявил, что для гипотетического взятия Варшавы российской армии было бы достаточно двух бригад.

Также Сикорский выступил за проведение учений НАТО возле Калининградской области, которые заставили бы Москву перебросить туда часть сил с Украины.