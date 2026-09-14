Депутат Госдумы указал на желание НАТО захватить Северо-Запад России Депутат Соболев: в НАТО считают, что могут завладеть северо-западной частью РФ

Москва14 сен Вести.В НАТО желают захватить регионы Северо-Запада России, об этом говорят последние заявления представителей властей Польши. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, добавив, что Российские власти никогда подобного не допустят.

Они видят, что все наши вооруженные силы связаны в зоне специальной военной военной операции, поэтому они помогают оружием, деньгами, инструкторами Украине. Они считают, что раз мы там связаны, то могут легко завладеть северо-западной частью России. Я думаю, что мы, безусловно, этого не допустим. Но эти разговоры не беспочвенны. Они, безусловно информационно работают на свое население, готовя его к войне приводит слова Соболева "Газета.Ru"

Ранее министр обороны Польши Радослав Сикорский заявил, что якобы его страна смогла бы одержать быструю победу над Россией в случае вооруженного конфликта. Официальный представитель МИД России назвала слова Сикорского "русофобией головного мозга".