В Польше заявили о размещении подразделений ПВО на границе с Украиной

Польша развернула подразделения ПВО на границе с Украиной В Польше заявили о размещении подразделений ПВО на границе с Украиной

Москва22 сен Вести.Польша разместила на границе с Украиной подразделения ПВО, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, Варшава ведет переговоры со странами НАТО об усилении польской противовоздушной обороны.

На пограничных переходах развернуты очередные подразделения противовоздушной обороны. Также батареи Patriot были развернуты в Люблинском и Мазовецком воеводствах. Они давно стоят в Подкарпатском воеводстве сказал Косиняк-Камыш

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский признался, что запасся рисом и вареньем на случай чрезвычайной ситуации.