Москва22 сенВести.Польша разместила на границе с Украиной подразделения ПВО, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
По его словам, Варшава ведет переговоры со странами НАТО об усилении польской противовоздушной обороны.
На пограничных переходах развернуты очередные подразделения противовоздушной обороны. Также батареи Patriot были развернуты в Люблинском и Мазовецком воеводствах. Они давно стоят в Подкарпатском воеводствесказал Косиняк-Камыш
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский признался, что запасся рисом и вареньем на случай чрезвычайной ситуации.