Польша подняла свои самолеты в воздух на фоне предполагаемой "активности" России

Польша подняла военную авиацию в воздух на фоне "активности" России Польша подняла свои самолеты в воздух на фоне предполагаемой "активности" России

Москва19 сен Вести.Польша вновь подняла самолеты своих военно-воздушных сил (ВВС) в небо на фоне ситуации на Украине, сообщает оперативное командование видов польских Вооруженных сил.

Как утверждается, на фоне активности России на Украине "в польском воздушном пространстве превентивно действуют военно-воздушные силы".

В командовании отменили, что действия военных носят превентивный характер и направлены на "обеспечение и защиту польского воздушного пространства, особенно в восточной части страны".

Польша поднимала в воздух военную авиацию на этой неделе, 16 сентября. Была приостановлена работа аэропортах Люблина и Жешува.