Москва14 сен Вести.Военным в Польше разрешили сбивать все объекты, которые нарушают воздушное пространство страны. Об этом в эфире телеканала TVN24 сообщил замминистра обороны Польши Цезарий Томчик.

Польский оперативный командующий каждый раз в таких ситуациях отдает так называемый приказ с предварительным разрешением [сбивать объекты] для того, чтобы наши противоракетные системы, такие как Patriot, наши военные летчики были в готовности и могли использовать вооружение тогда, когда произойдет вторжение в пределы границ государства сказал Томчик

Днем ранее оперативное командование Вооруженных сил Польши приказало поднять дежурные истребители для патрулирования национального воздушного пространства на фоне сообщений об активности в украинском регионе. Также радиолокационные станции и зенитные ракетные комплексы были приведены в повышенную боевую готовность.