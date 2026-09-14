Польша могла сбить украинский МиГ-29 во время российского удара 30 июля Польские военные могли сбить МиГ-29 ВВС Украины во время удара России 30 июля

Москва14 сен Вести.ВВС Польши могли сбить украинский МиГ-29 во время российского удара по военным объектам на Украине 30 июля, сообщил газете Rzeczpospolita оперативный командующий Вооруженными силами страны Иренеуш Новак.

Российские военные 30 июля нанесли массированный удар по аэродромам, предприятиям ВПК и военным телекоммуникационным центрам на Украине. Объекты были уничтожены с применением высокоточных ракет большой дальности, а также при помощи БПЛА.

Как утверждает газета, в тот момент польские истребители следили в небе за якобы российской ракетой, которая якобы залетела в воздушное пространство Польши.

Никто из нас — ни на уровне командования, ни пилот польского F-16 — не имел возможности идентифицировать другой объект, также двигавшийся в непосредственной близости от польской границы. На линии границы действовал украинский МиГ-29. Существовал риск, что мог произойти дружественный огонь, тем более что этот МиГ отслеживался не только нашим F-16, но и некоторыми из наших комплексов противовоздушной обороны сказал Новак

По его словам, если бы украинский пилот отвлекся и залетел в воздушное пространство Польши, пришлось бы рассматривать вариант с открытием огня. В связи с этим Варшава попросила Киев заранее информировать о полетах своей авиации у границы.

Ранее замминистра обороны Польши Цезарий Томчик отмечал, что у польских военных есть право сбивать все объекты, которые нарушают воздушное пространство страны.