Москва14 сенВести.Польский военный самолет едва не сбил украинский МиГ во время одной из недавних воздушных операций из-за отсутствия координации между Варшавой и Киевом, заявил 14 сентября бывший командир польского спецназа Роман Полько.
В эфире телеканала TVN24 он отметил, что во время одного из вылетов выяснилось, что стороны не координировали передачу информации о действиях ВВС Украины.
В ходе этих операций по защите нашей территории наши самолеты едва не сбили украинский МиГсказал Полько
Польше, как заметил экс-командир, необходимо улучшить связь с Украиной в боевых условиях.
Кроме того, Полько отметил необходимость интеграции с украинскими системами, а также важность более тщательного мониторинга происходящего.
О том, что истребитель польских ВВС мог сбить украинский МиГ-29 ранее сообщил газете Rzeczpospolita оперативный командующий Вооруженными силами страны Иренеуш Новак. В связи с этим Варшава попросила Киев заранее информировать о полетах своей авиации у границы.