Военный рассказал, как самолет ВВС Польши чуть не сбил украинский МиГ Полько рассказал, как истребитель ВВС Польши едва не сбил украинский МиГ

Москва14 сен Вести.Польский военный самолет едва не сбил украинский МиГ во время одной из недавних воздушных операций из-за отсутствия координации между Варшавой и Киевом, заявил 14 сентября бывший командир польского спецназа Роман Полько.

В эфире телеканала TVN24 он отметил, что во время одного из вылетов выяснилось, что стороны не координировали передачу информации о действиях ВВС Украины.

В ходе этих операций по защите нашей территории наши самолеты едва не сбили украинский МиГ сказал Полько

Польше, как заметил экс-командир, необходимо улучшить связь с Украиной в боевых условиях.

Кроме того, Полько отметил необходимость интеграции с украинскими системами, а также важность более тщательного мониторинга происходящего.

О том, что истребитель польских ВВС мог сбить украинский МиГ-29 ранее сообщил газете Rzeczpospolita оперативный командующий Вооруженными силами страны Иренеуш Новак. В связи с этим Варшава попросила Киев заранее информировать о полетах своей авиации у границы.