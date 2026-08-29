Rzeczpospolita: падение ракеты в Польше связано с проблемами в работе ПВО

В Польше указали на недостатки в работе ПВО из-за инцидента с упавшей ракетой Rzeczpospolita: падение ракеты в Польше связано с проблемами в работе ПВО

Москва29 авг Вести.Инцидент с падением ракеты 30 июля в польской Тарнаве-Колония продемонстрировал проблемы противовоздушной обороны (ПВО) и ВВС республики. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita, которую цитирует РИА Новости.

По данным журналистов, во время инцидента бывшие поблизости американские истребители F-16 не смогли нормально использовать систему обмена информацией. Кроме того, одному из самолетов не хватило топлива и потребовалась дозаправка, а другой был задействован для выполнения иного задания.

Также выяснилось, что система радиолокационной разведки не была интегрирована с системами ПВО, из-за чего полякам не получилось использовать зенитный ракетный комплекс Patriot.

30 июля в окрестностях населенного пункта Тарнава-Колония Люблинского воеводства Польши упал объект, который власти республики позже назвали якобы "российской ракетой X-101".

В ходе инцидента никто не пострадал, однако из-за него в МИД Польши был вызван посол России в Варшаве Георгий Михно.

Премьер Польши Дональд Туск, комментируя инцидент, выражал уверенность, что Польша не была целью этой якобы "российской ракеты".