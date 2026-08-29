Москва29 авгВести.Инцидент с падением ракеты 30 июля в польской Тарнаве-Колония продемонстрировал проблемы противовоздушной обороны (ПВО) и ВВС республики. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita, которую цитирует РИА Новости.
По данным журналистов, во время инцидента бывшие поблизости американские истребители F-16 не смогли нормально использовать систему обмена информацией. Кроме того, одному из самолетов не хватило топлива и потребовалась дозаправка, а другой был задействован для выполнения иного задания.
Также выяснилось, что система радиолокационной разведки не была интегрирована с системами ПВО, из-за чего полякам не получилось использовать зенитный ракетный комплекс Patriot.
30 июля в окрестностях населенного пункта Тарнава-Колония Люблинского воеводства Польши упал объект, который власти республики позже назвали якобы "российской ракетой X-101".
В ходе инцидента никто не пострадал, однако из-за него в МИД Польши был вызван посол России в Варшаве Георгий Михно.
Премьер Польши Дональд Туск, комментируя инцидент, выражал уверенность, что Польша не была целью этой якобы "российской ракеты".