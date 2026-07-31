Москва31 июл Вести.Министерство иностранных дел Польши вручило послу России в Варшаве Георгию Михно ноту протеста из-за падения неизвестного объекта на территории республики. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь ведомства Мачей Вевьюр.

По его словам, российскому дипломату заявили о неприемлемости эскалации на границе Европейского союза и Североатлантического альянса.

Российский дипломат получил ноту протеста от заместителя государственного секретаря МИД и советника по национальной безопасности Роберта Купецкого сказал Вевьюр

Объект, который польские власти идентифицировали как "российская ракета X-101", упал в окрестностях населенного пункта Тарнавы-Колония Люблинского воеводства. После этого посла России вызвали в МИД Польши.