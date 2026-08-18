Посол Боднар: МиГ-29 из Польши нельзя использовать в бою без модернизации

Украинский посол: польские МиГ-29 непригодны для боевых действий Посол Боднар: МиГ-29 из Польши нельзя использовать в бою без модернизации

Москва18 авг Вести.Многоцелевые истребители МиГ-29, которые Польша предложила передать Украине, сейчас непригодны для ведения боевых действий. Об этом заявил украинский посол в Варшаве Василий Боднар.

Он отметил, что эти самолеты требуют модернизации.

Нам нужны средства для модернизации этих самолетов, чтобы их можно было использовать в боевых действиях пояснил он в эфире польской радиостанции RMF FM

Ранее заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил в интервью Radio Zet, что Варшава пока не принимала решения о возможной передаче Украине американских ракет Patriot.