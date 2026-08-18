Москва18 авгВести.Многоцелевые истребители МиГ-29, которые Польша предложила передать Украине, сейчас непригодны для ведения боевых действий. Об этом заявил украинский посол в Варшаве Василий Боднар.
Он отметил, что эти самолеты требуют модернизации.
Нам нужны средства для модернизации этих самолетов, чтобы их можно было использовать в боевых действияхпояснил он в эфире польской радиостанции RMF FM
Ранее заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил в интервью Radio Zet, что Варшава пока не принимала решения о возможной передаче Украине американских ракет Patriot.