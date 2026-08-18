Минобороны Польши: решение о передаче Patriot Украине пока не принято Замминистра обороны Польши опроверг данные о передаче ракет Patriot Украине

Москва18 авг Вести.Польша не принимала решение о возможной передаче Украине американских ракет Patriot, заявил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик в интервью радиостанции Radio Zet.

Он опроверг появившиеся ранее в медиа сообщения о возможной скорой поставке.

Я не подтверждаю эту информацию. На данный момент такого решения нет. Оно еще не принято подчеркнул Томчик

Процесс военной помощи Киеву строго регламентирован. Польский генштаб должен подготовить рекомендации по передаче вооружений, министр обороны их визирует, и только после этого вопрос выносится на уровень Совета министров, где принимается окончательное решение, пояснил польский замминистра.

Он напомнил, что Польша уже передала Украине "несколько ракет из сотен, имеющихся в нашем распоряжении". Эти поставки не сократили оборонный арсенал самой Польши, добавил Томчик.

Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что Варшава и Киев продолжают обсуждать возможную поставку ракет для американского зенитного ракетного комплекса Patriot.