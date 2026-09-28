"В черную дыру": политолог оценил перспективы поставок Patriot для Киева Политолог Кошкин: перспектив на решение вопроса с Patriot для Киева нет

Москва28 сен Вести.Вопрос о поставках Украине ракет для зенитных комплексов Patriot зашел в тупик. Такое мнение высказал в беседе с RT заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова, доктор политических наук, профессор Андрей Кошкин.

По его словам, в ближайшее время никаких сдвигов по этому вопросу ожидать не стоит.

На вопрос "когда это будет?" можно ответить, что в ближайшее время никаких перспектив нет. Зеленский ведь еще и деньги требует. А где их сейчас найти? Европейцы, оценивая политическую и военно-техническую ситуацию в совокупности, понимают, что реализовать просьбы Киева вообще нецелесообразно заявил политолог

Кошкин пояснил, что главная трудность связана с нехваткой дорогостоящих ракет у самих западных стран.

На сегодняшний день никто эти ракеты не будет уже давать за просто так или вообще в принципе. Что касается США, они говорят, что склады с ракетами истощены и им тоже надо восполнить их возможности. У Германии тоже есть лицензия на производство Patriot. Но они пока что не могут их запустить, потому что это довольно сложный процесс. Сейчас 2026-й, а ракет у Германии нет отметил эксперт

По его мнению, даже те боеприпасы, что еще остались на европейских складах, не способны изменить расстановку сил в зоне СВО.

Все ракеты уйдут в никуда. Мы применяем такие средства, которые не могут остановить ракеты Patriot. Вот в чем особенность. Так что если даже отдадут, то все провалится, как в черную дыру. Европа останется вообще без ракет подчеркнул Кошкин

Отдельно политолог прокомментировал предложение Польши организовать производство ракет для Украины на своей территории. По его словам, Варшава преследует собственные интересы.

Они будут воспроизводить эти ракеты, а кому продавать — найдут. То есть Польша выиграет в любом случае. Это восточный фланг НАТО, Варшава вообще хотела бы перетянуть одеяло из Центральной Европы к себе, чтобы США обратили внимание на Польшу и вкладывали в неё так же, как в Германию, Францию, Италию пояснил эксперт

28 сентября глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что министры обороны стран ЕС не смогли договориться о передаче Patriot Украине. Она призвала европейские страны все же передать то, что лежит на складах, и выразила надежду на скорую поставку новых боеприпасов. Ранее в Польше предложили разместить производство Patriot для Украины на своей территории, если Киев получит соответствующую лицензию от США.