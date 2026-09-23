У Киева уйдут годы на запуск производства ракет Patriot, заявил военэксперт Военэксперт Трутце: запуск производства ракет Patriot не решит проблемы Украины

Москва23 сен Вести.Развертывание производства ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot на Украине потребует нескольких лет и не позволит быстро решить проблему нехватки боеприпасов для противовоздушной обороны. Об этом MK.RU рассказал военный эксперт Антон Трутце.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность предоставить Украине лицензию на производство ракет для Patriot, дефицит которых является критическим.

Трутце отметил, что создание производства Patriot является сложным и дорогостоящим процессом. По его словам, даже при налаженном выпуске себестоимость таких ракет существенно ниже нынешней не станет.

Производство ракет Patriot, во-первых, занимает годы. В любом случае развертывание этого производства – это сложная вещь. И самая главная проблема в случае с "Патриотами" – проблема в деньгах сказал эксперт

Он также указал на разницу между объемами производства средств воздушного нападения и количеством ракет-перехватчиков, необходимых для их уничтожения. По мнению Трутце, из-за этого создать полноценную систему защиты исключительно за счет массового производства ракет Patriot на Украине не получится.

Ранее стало известно, что США могут одобрить передачу Украине находящихся в ФРГ нескольких управляемых ракет-перехватчиков для Patriot. Сумма сделки составит 29,6 миллиона долларов.