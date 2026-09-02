Москва2 сен Вести.Украине потребуется несколько лет на строительство заводов и организацию собственного производства зенитных ракетных комплексов Patriot, даже если Вашингтон одобрит предоставление соответствующей лицензии. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.

По словам американского чиновника, системы Patriot являются крайне сложным вооружением, поэтому выдача лицензии не сможет решить текущую краткосрочную проблему Киева с нехваткой ракет-перехватчиков для ПВО. Рубио отметил, что обсуждение этого вопроса продолжается, однако реализация такого проекта возможна лишь в долгосрочной перспективе.