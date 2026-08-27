У США – "сверхкритический дефицит" перехватчиков к системам Patriot в Европе AP: США испытывают нехватку перехватчиков к системам ПВО Patriot в Европе

Москва27 авг Вести.США на фоне напряженности на Ближнем Востоке из-за конфликта с Ираном столкнулись с острой нехваткой средств противовоздушной обороны, в особенности в Европе, сообщило Associated Press (AP).

Американские вооруженные силы испытывают "сверхкритический" дефицит современных ракет-перехватчиков отметили опрошенные агентством эксперты.

Согласно их оценке, особенно сложная ситуация сложилась с системами Patriot, которые используются войсками Соединенных Штатов и НАТО, размещенными на территории европейских стран.

С 27 февраля по 27 июля текущего года США в ходе противостояния с Ираном израсходовали от 1,5 до 1,6 тысячи ракет Patriot и порядка 200 перехватчиков THAAD, следует из данных Центра стратегических и международных исследований (CSIS, деятельность признана нежелательной в РФ).

Это привело к значительному сокращению запасов: количество ракет Patriot уменьшилось с 2,3 тысячи до примерно 760–830 единиц, а арсенал THAAD сократился с 452 до 234–278 ракет. Такие потери спровоцировали дефицит в системах ПВО.

Ранее журнал The Economist написал о панике украинского руководства в связи с растущим дефицитом ракет-перехватчиков у западных партнеров Киева.