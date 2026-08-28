Guardian: противостояние с Ираном обрушило бюджет американских ВМС Guardian: конфликт с Ираном вызвал бюджетный кризис в ВМС США

Москва28 авг Вести.Военная операция США против Ирана вызвала существенный финансовый кризис в американских вооруженных силах, вынудив руководство Военно-морских сил (ВМС) США перераспределить средства из фонда денежного довольствия для покрытия текущих боевых расходов, сообщает британская газета The Guardian.

Проведение боевых операций и поддержание морской блокады иранских морских портов привели к серьезному истощению запасов боеприпасов и поставили ВМС США перед угрозой исчерпания финансовых ресурсов, отмечает газета.

Средства из фонда оплаты труда использованы для покрытия непредвиденных боевых расходов за рубежом, а теперь закрываются неосвоенными ресурсами. Это позволяет компенсировать дефицит зарплатного фонда и обеспечить выплату жалования приводит The Guardian слова представителя ВМС США

Пентагон столкнулся с нехваткой средств на выплату денежного довольствия военнослужащим. Для решения этой проблемы пришлось перераспределять неосвоенные статьи бюджета и откладывать несрочный ремонт береговой инфраструктуры.

Бюджет ВМС США на текущий год в размере $300 млрд не предусматривал расходов на операцию против Ирана. При этом вероятность выделения Конгрессом США срочной помощи в размере $67 млрд, запрошенной Белым домом, остается крайне низкой.

Центр стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies, CSIS, деятельность центра признана нежелательной в России) подсчитал, что в феврале-июле в ходе конфликта с Ираном США израсходовали от 1,5 тыс. до 1,6 тыс. ракет Patriot и почти 200 перехватчиков THAAD.

В итоге запасы ракет Patriot сократились с 2,3 тыс. до 760–830 единиц, а арсенал THAAD уменьшился с 452 до 234–278 единиц. Это привело к значительному дефициту средств противовоздушной обороны.