Конфликт с Ираном опустошил арсеналы дальнобойных ракет США Reuters: армия США истощила запасы высокоточных ракет в войне с Ираном

Москва4 авг Вести.Сухопутные войска США за пять месяцев войны с Ираном израсходовали значительную часть арсенала высокоточных ракет большой дальности, что порождает опасения относительно готовности американской армии к будущим конфликтам. Об этом со ссылкой на трех человек, знакомых с данными, сообщило агентство Reuters.

Речь идет прежде всего о ракетах класса "земля - земля" - системах ATACMS и PrSM.

По словам двух источников, США использовали "практически все" эти вооружения пишет агентство

Собеседники не стали называть, сколько ракет каждого типа осталось в распоряжении Вашингтона.

Дальнобойные боеприпасы, каждый из которых стоит более 1 млн долларов, составляют важную часть арсенала и позволяют наносить точные удары с безопасного расстояния. Отмечается, что поставленные Вашингтоном ATACMS сыграли заметную роль в вооруженном конфликте на Украине, дав украинским силам возможность атаковать цели внутри России. PrSM - более новое и совершенное поколение высокоточных ракет, которое должно заменить ATACMS с меньшей дальностью. По оценке аналитиков, подобное оружие было бы важно и в возможном конфликте с Китаем.

Ранее исследование вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан в России нежелательной организацией) показало, что при возобновлении масштабных боевых действий против Ирана имеющихся у США ракет для систем ПВО хватит лишь на месяц интенсивного применения. Сообщалось также, что в ходе противостояния с Ираном США к концу июля израсходовали свыше 1,5 тыс. ракет для ЗРК Patriot и 200 перехватчиков THAAD.

Позже, как сообщило агентство Bloomberg, Пентагон обратился в Конгресс с просьбой выделить 18,2 млрд долларов на восполнение ракетных запасов. Деньги предназначены для закупки ракет к системам Patriot, высотных перехватчиков THAAD, а также крылатых ракет Tomahawk для ВМС. Эта сумма входит в общий запрос ведомства на экстренное финансирование в размере 67 млрд долларов в текущем финансовом году.

Военный эксперт Юрий Кнутов еще в марте 2026 года в интервью ИС "Вести" допускал стремительное истощение запасов ракет Patriot из-за конфликта с Ираном.