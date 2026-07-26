NBC выяснил, как США в конфликте с Ираном экономят дорогостоящие перехватчики NBC: военные США намеренно не сбивают часть иранских дронов ради экономии ракет

Москва26 июл Вести.Американские военные избирательно подходят к перехвату выпущенных Ираном ракет и беспилотников, допуская, чтобы некоторые из них достигали целей.

Об этом сообщил NBC News, ссылаясь на два высокопоставленных источника в администрации Белого дома.

По информации собеседников телеканала, командование Вооруженными силами США принимает решение не использовать перехватчики, если иранский снаряд не представляет угрозы для американских сил, стратегически важных объектов или союзников Вашингтона на Ближнем Востоке. Подобная тактика применяется с самого начала конфликта в конце февраля 2026 года, говорится в материале.

Источники NBC News также рассказали, что в некоторых случаях американские военные позволяли иранским ракетам и дронам атаковать базы США, если на них отсутствовал личный состав. Официальные лица не располагают данными о возможных случаях гибели или ранений среди американских военных или гражданских лиц вследствие применения подобной тактики, однако признают, что она сопряжена с определенными рисками.

Один из собеседников телеканала пояснил, что специалисты ПВО обучены не расходовать дорогостоящие перехватчики, если анализ траектории показывает, что снаряд упадет в воду или в ненаселенную местность. При этом стоимость одного американского перехватчика может достигать нескольких миллионов долларов.

Согласно данным NBC News, с начала конфликта Иран выпустил от 8,5 до 8,8 тысячи ракет и дронов. При этом иранские ракетные атаки, по утверждениям источников, менее точны по сравнению с американскими и зачастую не достигают целей.

21 июля министр обороны США Пит Хегсет заявил, что конфликт с Ираном уже обошелся Пентагону в 37,5 миллиарда долларов. В то же время, подсчеты NBC News указывают, что внутренние оценки военного ведомства значительно выше — от 80 до 100 миллиардов долларов, если учитывать восстановление поврежденных баз, замену уничтоженной техники и пополнение запасов вооружения.

Ранее официальный представитель армии Исламской Республики Мохаммад Акраминия пригрозил, что Иран расширит географию конфликта и применит новые стратегии ведения боевых действий, если США будут продолжать военную операцию.