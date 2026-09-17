Госдеп: США готовы одобрить передачу Киеву из ФРГ ракет для Patriot на $29,6 млн

США могут одобрить передачу Украине из ФРГ ракет для Patriot на $29,6 млн Госдеп: США готовы одобрить передачу Киеву из ФРГ ракет для Patriot на $29,6 млн

Москва17 сен Вести.США готовы одобрить передачу Украине находящихся в ФРГ нескольких управляемых ракет-перехватчиков MIM-104E GEM-T для американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot на 29,6 миллиона долларов. Это следует из сообщения Госдепа Соединенных Штатов, которое было опубликовано в журнале о заседаниях и деятельности Конгресса.

Сделка предусматривает передачу Украине 10 перехватчиков MIM-104E GEM-T Patriot, которые до этого получил Берлин. По условиям таких сделок, страна-покупатель без согласия Вашингтона не может передавать американское вооружение третьей стороне. Отмечается, что такая передача "соответствует целям США в области оказания помощи в сфере безопасности".

Правительство Соединенных Штатов готово дать разрешение на данную передачу, учитывая соображения политического, военного и экономического характера, а также вопросы прав человека и контроля над вооружениями следует из документа

Причинами для сделки в Госдепе назвали то, что "Украина стремится приобрести эти системы для укрепления своего потенциала противовоздушной обороны", а также то, что эта страна "уже обладает боеприпасами того же типа".

14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждаемая возможность передачи Украине комплексов Patriot и соответствующих лицензий может предусматривать менее продвинутую модификацию системы.