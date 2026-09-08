Bloomberg: Европа закупит для Украины новые ракеты-перехватчики Patriot к зиме

Европа планирует закупить для Украины новые ракеты для Patriot к зиме Bloomberg: Европа закупит для Украины новые ракеты-перехватчики Patriot к зиме

Москва8 сен Вести.Страны Европы планируют закупить ракеты-перехватчики американского производства Patriot для Украины к зиме. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, для закупки новой партии перехватчиков будет задействован план по использованию взносов в механизм НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

В публикации говорится, что на заседании контактной группы по Украине во вторник план будет обсуждаться с участием США.

Ожидается, что вклад также внесут Греция, Германия и Чехия, а Великобритания заявила о новом взносе в размере 100 млн фунтов в программу PURL, часть которого будет направлена на закупку Patriot.

Точное число ракет источники не раскрыли по соображениям безопасности.

Ранее Еврокомиссия одобрила закупку киевским режимом ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot за счет кредита Евросоюза в 90 млрд евро.