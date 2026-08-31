Bloomberg: Норвегия может выкупить ракеты Patriot у Испании и Греции Осло планирует приобрести перехватчики Patriot у стран ЕС для Киева

Москва31 авг Вести.Норвегия рассматривает возможность закупки ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot у Испании и Греции с целью их последующей передачи Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, НАТО и Европейский союз оказывают постоянное давление на Мадрид и Афины для изыскания свободных средств ПВО. Консультации по этому вопросу проводились в течение лета, а выкуп ракет Норвегией за счет собственных средств станет одной из главных тем на встречах чиновников ЕС в Ирландии.

Ожидается, что часть вооружений будет поставлена Киеву в ближайшие месяцы в рамках программы PURL, финансирующей закупки американской военной техники.