Москва31 авгВести.Украина может предложить США "армию дронов" в обмен на ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил в интервью Financial Times.
По его словам, подобный обмен позволил бы Киеву получить необходимую помощь в ближайшие месяцы.
Мы очень рады помочь Америке создать армию беспилотников – особенно в обмен на Patriot, чтобы мы пережили эту зимусказал Федоров
Как отмечает Financial Times, для реализации этой инициативы Федоров намерен заручиться поддержкой венчурных инвесторов и частных лиц, готовых вложить собственные средства, а также американских технологических компаний.
Ранее агентство Associated Press (AP) сообщило, что США на фоне напряженности на Ближнем Востоке из-за конфликта с Ираном столкнулись с острой нехваткой средств противовоздушной обороны.