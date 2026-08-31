Федоров: Украина может обменять беспилотники на ракеты для Patriot

Федоров заявил, что Украина может обменять "армию дронов" на ракеты для Patriot Федоров: Украина может обменять беспилотники на ракеты для Patriot

Москва31 авг Вести.Украина может предложить США "армию дронов" в обмен на ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил в интервью Financial Times.

По его словам, подобный обмен позволил бы Киеву получить необходимую помощь в ближайшие месяцы.

Мы очень рады помочь Америке создать армию беспилотников – особенно в обмен на Patriot, чтобы мы пережили эту зиму сказал Федоров

Как отмечает Financial Times, для реализации этой инициативы Федоров намерен заручиться поддержкой венчурных инвесторов и частных лиц, готовых вложить собственные средства, а также американских технологических компаний.

Ранее агентство Associated Press (AP) сообщило, что США на фоне напряженности на Ближнем Востоке из-за конфликта с Ираном столкнулись с острой нехваткой средств противовоздушной обороны.