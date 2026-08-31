FT: Маск допустил удары дронов со Starlink по России при согласии Белого дома FT: Маск готов разрешить Украине использовать Starlink для ударов по России

Москва31 авг Вести.Американский миллиардер Илон Маск готов разрешить Украине использовать систему спутниковой связи Starlink над территорией России, однако окончательное решение по этому вопросу остается за Белым домом. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, Маск сообщил бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову, что не возражает против использования Украиной беспилотников, оснащенных системой Starlink, за пределами украинской территории для нанесения ударов по российским целям.

При этом предприниматель подчеркнул, что такое решение носит политический характер и должно приниматься в Белом доме.

Ранее Федоров заявил, что Украина может предложить США "армию дронов" в обмен на ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot.