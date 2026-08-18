Маск надеется на скорое завершение конфликта на Украине

Маск выразил надежду на скорое окончание конфликта на Украине Маск надеется на скорое завершение конфликта на Украине

Москва18 авг Вести.Американский миллиардер, глава корпорации SpaceX Илон Маск выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине, комментируя слова экс-главы Минобороны Украины Михаила Федорова о значении системы спутниковой связи Starlink (принадлежит SpaceX - прим. ред.) для страны.

Федоров заявил, что считает Маска одним из наиболее значимых технологических предпринимателей для Украины.

Пытаюсь поступить правильно. Надеюсь, что мир наступит скоро написал Маск в сети X

Ранее, 7 августа, сообщалось, что Маск отказал Украине в использовании спутниковой системы Starlink для наведения ударов вглубь территории России из-за опасения эскалации конфликта.