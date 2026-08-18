Москва18 авгВести.Американский миллиардер, глава корпорации SpaceX Илон Маск выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине, комментируя слова экс-главы Минобороны Украины Михаила Федорова о значении системы спутниковой связи Starlink (принадлежит SpaceX - прим. ред.) для страны.
Федоров заявил, что считает Маска одним из наиболее значимых технологических предпринимателей для Украины.
Пытаюсь поступить правильно. Надеюсь, что мир наступит скоронаписал Маск в сети X
Ранее, 7 августа, сообщалось, что Маск отказал Украине в использовании спутниковой системы Starlink для наведения ударов вглубь территории России из-за опасения эскалации конфликта.