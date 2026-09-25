Стубб попросил Маска разрешить Украине наводить удары по РФ через Starlink

"Я прошу": Стубб о разрешении ВСУ использовать Starlink для ударов по России Стубб попросил Маска разрешить Украине наводить удары по РФ через Starlink

Москва25 сен Вести.Американский предприниматель Илон Маск должен разрешить использование его спутников Starlink для наведения ударов киевского режима по российской территории. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в беседе с Reuters.

На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке он высказался по поводу расширения практики применения Starlink.

Я прошу Илона Маска дать украинцам возможность использовать Starlink там, где находятся установки баллистических ракет заявил Стубб

Сейчас спутниковая сеть Starlink не работает над территорией России. Ее включение повысило бы точность наведения беспилотников ВСУ. Лидер киевского режима Владимир Зеленский ранее обратился с вопросом о Starlink к президенту США Дональду Трампу. Тот, не дал четкого ответа и переадресовал запрос Маску.