Зеленский обсуждал с Трампом использование Starlink для наведения ударов по РФ

"Послал к Илону": Трамп ответил Зеленскому на просьбу о Starlink Зеленский обсуждал с Трампом использование Starlink для наведения ударов по РФ

Москва23 сен Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом попросил американского лидера разрешить использовать Starlink для наведения ударов по России. Об этом сообщила журналистка Newsmax Найя Саджая.

Она узнала о содержании разговора лидеров от высокопоставленного украинского чиновника. Информация появилась на ее странице в социальной сети X.

По словам чиновника, украинцы также упомянули Starlink [использование Starlink для поражения целей внутри России]. На что президент США ответил: "Вам нужно поговорить об этом с Илоном" написала Саджая

Ранее стало известно, что ВСУ стали чаще применять для ударов по Луганской народной республике (ЛНР) беспилотники, которые управляются через Starlink.