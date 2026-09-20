Москва20 сенВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточились на поражении инфраструктуры Луганской Народной Республики (ЛНР), применяя ударные БПЛА, которыми управляют через американскую систему Starlink, заявил боец с позывным Малой в интервью ТАСС.
Бойцы мобильных огневых групп (МОГ) круглосуточно отслеживают пролеты украинских БПЛА и успешно их уничтожают, отметил Малой.
ВСУ начали чаще применять БПЛА, которые на ручном управлении через терминалы Starlink. Их тяжелее сбивать, они постоянно меняют курс. Летят они на большой высоте и с большой скоростью, это также немного усложняет сбитие. Но мы, все равно, сбиваем большое количество таких БПЛАприводит ТАСС слова Малого
Эффективность сбития запускаемых противником БПЛА высокая. При этом ВСУ в основном нацеливают БПЛА на гражданскую инфраструктуру, заключил Малой.