ВСУ все чаще используют Starlink для наведения БПЛА на цели в ЛНР Малой: ВСУ наводят БПЛА через Starlink, такие дроны тяжело сбивать

Москва20 сен Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточились на поражении инфраструктуры Луганской Народной Республики (ЛНР), применяя ударные БПЛА, которыми управляют через американскую систему Starlink, заявил боец с позывным Малой в интервью ТАСС.

Бойцы мобильных огневых групп (МОГ) круглосуточно отслеживают пролеты украинских БПЛА и успешно их уничтожают, отметил Малой.

ВСУ начали чаще применять БПЛА, которые на ручном управлении через терминалы Starlink. Их тяжелее сбивать, они постоянно меняют курс. Летят они на большой высоте и с большой скоростью, это также немного усложняет сбитие. Но мы, все равно, сбиваем большое количество таких БПЛА приводит ТАСС слова Малого

Эффективность сбития запускаемых противником БПЛА высокая. При этом ВСУ в основном нацеливают БПЛА на гражданскую инфраструктуру, заключил Малой.