Боец ВС РФ рассказал, как выставляют ложные цели для атак ВСУ Боец ВС РФ объяснил, зачем делаются ложные цели для украинских дронов

Москва29 авг Вести.Для запутывания украинских БПЛА бойцы ВС РФ выставляют ложные цели в непосредственной близости от основной радиолокационной станции, а также в непосредственной близости к ней. Об этом ИС "Вести" рассказал старший РЛС бригады "БАРС-Брянск" группировки войск "Север" с позывным Юрист.

Мы выставляем ложные цели в непосредственной близости от основной радиолокационной станции, также на удалении. Делаем ложные позиции, делаем ложные штаба, что уводит противника в непонятную неизвестность заявил Юрист

Ранее издание NYT заявило, что война на Украине перешла в стадию "борьбы за небо". По мнению СМИ основное противостояние сейчас идет именно в воздушной сфере.