Москва29 авгВести.Для запутывания украинских БПЛА бойцы ВС РФ выставляют ложные цели в непосредственной близости от основной радиолокационной станции, а также в непосредственной близости к ней. Об этом ИС "Вести" рассказал старший РЛС бригады "БАРС-Брянск" группировки войск "Север" с позывным Юрист.
Мы выставляем ложные цели в непосредственной близости от основной радиолокационной станции, также на удалении. Делаем ложные позиции, делаем ложные штаба, что уводит противника в непонятную неизвестностьзаявил Юрист
Ранее издание NYT заявило, что война на Украине перешла в стадию "борьбы за небо". По мнению СМИ основное противостояние сейчас идет именно в воздушной сфере.