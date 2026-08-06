NYT заявила о переходе конфликта на Украине в воздушную фазу NYT: конфликт на Украине превратился в борьбу за небо

Москва6 авг Вести.Боевые действия на Украине в значительной степени приобрели характер противостояния в воздушном пространстве, а конфликт превратился в "борьбу за небо". К такому выводу пришла газета The New York Times.

По оценке издания, в воздушном противостоянии задействован широкий спектр средств – от беспилотников, действующих на малых высотах, до спутников на низкой околоземной орбите. Отдельным направлением остаются взаимные удары по военным объектам и городам, которые, как отмечает газета, становятся все более интенсивными.

NYT пишет, что обе стороны активно совершенствуют вооружение, разрабатывают новые типы беспилотников, используют современные методы преодоления средств радиоэлектронной борьбы и внедряют автономные системы наведения.

При этом издание отмечает, что Украина уступает России по масштабам промышленного производства вооружений. По данным газеты, Россия выпускает значительное количество ударных беспилотников, ложных целей и крылатых ракет. Также, со ссылкой на оценки украинской разведки, сообщается, что ежемесячное производство российских баллистических ракет превышает совокупные объемы выпуска американских ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил европейских партнеров в неготовности снабжать украинскую ПВО средствами для перехвата российских баллистических ракет. Так он прокомментировал массированную атаку ВС РФ по военным, логистическим и складским объектам в Киеве и области в ночь на 5 августа.