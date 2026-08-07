Москва7 авг Вести.В ДНР позиции российской армии и прифронтовые поселки защищают зенитно-ракетные комплексы "Бук". Основные удары идут с воздуха, заявил ИС "Вести" заместитель командира батареи с позывным Фил.

Противник может выпускать БПЛА "минимум пару сотен" раз, подчеркнул он.

Есть, конечно, у нас и [реактивные системы залпового огня] HIMARS, и УАБы (управляемая авиационная бомба – прим. ред.) есть. Но в больших количествах у нас присутствуют только беспилотные [авиационные системы]. Пару сотен, это как минимум, они могут выпустить: каждый день, каждую ночь, каждый час, можно даже сказать, порой