El Mundo: в ВСУ недовольны, что российские РЭБ глушат Starlink

На Украине жалуются, что российские РЭБ начали глушить Starlink El Mundo: в ВСУ недовольны, что российские РЭБ глушат Starlink

Москва28 авг Вести.Военнослужащие ВСУ жалуются, что российские системы РЭБ начали глушить Starlink, создавая им серьезные проблемы, пишет El Mundo.

Один из опрошенных изданием военных пожаловался, что польза от Starlink уменьшается.

Окно возможностей для Starlink закрывается. Российские системы радиопомех снижают его эффективность сказал соучредитель украинского Центра поддержки воздушной разведки Игорь Луценко

В статье говорится, что "российский комплекс радиоэлектронного подавления "Волна-Купол-Гарант" способен выводить из строя спутниковую сеть Starlink, которую массово используют в ВСУ".

При этом, как пишет газета, глава киевского режима Владимир Зеленский просит у США разрешения использовать эту технологию для наведения ударов БПЛА по территории России.

Ранее внештатный советник главы киевского режима Владимира Зеленского, специалист в сфере связи и беспилотных систем Сергей Бескрестнов заявил, что российская низкоорбитальная спутниковая система может стать проблемой для ВСУ. Он отметил, что связь на фронте у российских военнослужащих при работе спутников "Рассвет" улучшится.