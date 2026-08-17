Москва17 авгВести.В 413-м полку сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ), который причастен к ракетному удару по мирным жителям в Брянске, жалуются на трудности с запуском беспилотников вглубь России из-за блокировки терминалов Starlink в РФ. Об этом пишет газета Monde.
Уточняется, что каждый аппарат дальнего действия управляется командой, состоящей из пилота и штурмана.
Мы не можем направлять наши дроны к цели на большой глубине, потому что у нас нет технических средств для поддержания связи с аппаратом: Starlink не работает в Россииприводит газета слова командира полка Евгения Карася
Уточняется, что в полку приходится заранее программировать траекторию движению дронов.
7 августа сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск отказал Украине в использовании спутниковой системы Starlink для наведения ударов вглубь территории России из-за опасений эскалации конфликта.