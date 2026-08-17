ВСУ столкнулись с трудностями с запуском дронов вглубь России из-за Starlink Monde: из-за Starlink у ВСУ возникли трудности с запуском БПЛА вглубь России

Москва17 авг Вести.В 413-м полку сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ), который причастен к ракетному удару по мирным жителям в Брянске, жалуются на трудности с запуском беспилотников вглубь России из-за блокировки терминалов Starlink в РФ. Об этом пишет газета Monde.

Уточняется, что каждый аппарат дальнего действия управляется командой, состоящей из пилота и штурмана.

Мы не можем направлять наши дроны к цели на большой глубине, потому что у нас нет технических средств для поддержания связи с аппаратом: Starlink не работает в России приводит газета слова командира полка Евгения Карася

Уточняется, что в полку приходится заранее программировать траекторию движению дронов.

7 августа сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск отказал Украине в использовании спутниковой системы Starlink для наведения ударов вглубь территории России из-за опасений эскалации конфликта.