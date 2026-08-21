FT: Зеленский хочет использовать Starlink для ударов по России FT: Зеленский просит США разрешить использовать Starlink для ударов по России

Москва21 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский просит США разрешить использовать технологии спутниковой связи Starlink для наведения ударных беспилотников по территории России, однако вряд ли он получит такое разрешение. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Вопрос, по данным газеты, обсуждался во время встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в июле.

Украина добивается разрешения на использование беспилотников, оснащенных системой Starlink пишет издание

По данным газеты, Киев пытается добиться от американского предпринимателя Илона Маска разрешения на использование оснащенных Starlink беспилотников на фоне нехватки средств противовоздушной обороны (ПВО). Украинская сторона предлагает ограничить дальность таких ударов 200 км, рассчитывая, что это повысит вероятность одобрения запроса.

Несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщили изданию, что Трамп, судя по всему, не поддержал инициативу. Маск, которому принадлежит компания SpaceX, также вряд ли даст разрешение на такое использование Starlink, полагают источники.

Ранее журнал The Atlantic со ссылкой на источники писал, что Маск уже отказал Украине в использовании Starlink для наведения ударов вглубь территории России из-за опасений эскалации конфликта. По информации издания, с соответствующей просьбой к нему обращался бывший министр обороны Украины Михаил Федоров.