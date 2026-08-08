Военэксперт: из-за Трампа Маск не снимает ограничения на Starlink для ВСУ

Военэксперт - о том, почему Маск не снимает ограничения на Starlink для ВСУ Военэксперт: из-за Трампа Маск не снимает ограничения на Starlink для ВСУ

Москва8 авг Вести.Американский предприниматель Илон Маск не снимает ограничения на работу Starlink для киевского режима, потому что не хочет противоречить решениям президента США Дональда Трампа. Об этом заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его мнению, Илон Маск просто не хочет обострять отношения с Трампом, так как тот отказал в поставках ракет Patriot.

Трамп, кстати, отказал не потому, что борется за мир, а потому, что США самим нужны эти ракеты на Ближнем Востоке считает Юрий Кнутов

С другой стороны, по его словам, он дает понять киевскому режиму его сильную зависимость от США, чтобы Украина не очень-то показывала свой характер, когда американцы дают ей определенные рекомендации и пожелания.

Военэксперт отметил нежелание Маска поддерживать эскалацию конфликта. При этом многие в окружении Трампа нацелены на продолжение боевых действий.