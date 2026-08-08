Москва8 авгВести.Американский предприниматель Илон Маск не снимает ограничения на работу Starlink для киевского режима, потому что не хочет противоречить решениям президента США Дональда Трампа. Об этом заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.
По его мнению, Илон Маск просто не хочет обострять отношения с Трампом, так как тот отказал в поставках ракет Patriot.
Трамп, кстати, отказал не потому, что борется за мир, а потому, что США самим нужны эти ракеты на Ближнем Востокесчитает Юрий Кнутов
С другой стороны, по его словам, он дает понять киевскому режиму его сильную зависимость от США, чтобы Украина не очень-то показывала свой характер, когда американцы дают ей определенные рекомендации и пожелания.
Военэксперт отметил нежелание Маска поддерживать эскалацию конфликта. При этом многие в окружении Трампа нацелены на продолжение боевых действий.