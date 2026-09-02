Москва2 сенВести.Вооруженные формирования Украины при атаках на территорию России применяют управляемые и автономные ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), большинство которых следует по запрограммированному маршруту без участия человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Мы обратили внимание, когда открываем огонь по дронам средних и больших размеров, они начинают маневрировать. Можно предположить, что часть дронов летит автономно, по конкретно заданному маршруту и конечной точкепояснил собеседник агентства
Согласно его выводам, большая часть ударных БПЛА не управляется оператором и летит по заблаговременно построенному маршруту.