ТАСС: большинство дронов ВСУ летят в тыл России по запрограммированному маршруту ТАСС: большинство БПЛА летят в тыл России по заранее построенному маршруту

Москва2 сен Вести.Вооруженные формирования Украины при атаках на территорию России применяют управляемые и автономные ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), большинство которых следует по запрограммированному маршруту без участия человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Мы обратили внимание, когда открываем огонь по дронам средних и больших размеров, они начинают маневрировать. Можно предположить, что часть дронов летит автономно, по конкретно заданному маршруту и конечной точке пояснил собеседник агентства

Согласно его выводам, большая часть ударных БПЛА не управляется оператором и летит по заблаговременно построенному маршруту.