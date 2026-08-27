Захарова: Трамп имел возможность сделать выводы после лжи Зеленского по Starlink

Захарова заявила, что Трамп давно мог убедиться в неискренности Зеленского Захарова: Трамп имел возможность сделать выводы после лжи Зеленского по Starlink

Москва27 авг Вести.Президент США Дональд Трамп давно мог убедиться, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому нельзя верить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В качестве примера Захарова напомнила слова Зеленского о якобы готовности компании SpaceX дать добро на использование Starlink против России.

Очередная попытка Зеленского втянуть американское руководство в опасную эскалацию обернулась для него просто публичным разоблачением во лжи. В ходе недавней встречи с журналистами он признал, что дезинформировал Трампа относительно готовности руководства компании SpaceX дать добро на использование спутниковой системы Starlink для нанесения ударов вглубь территории России сообщила Захарова на брифинге

Ранее Захарова иронично отозвалась о финском президенте Стуббе после его поддержки ударов ВСУ по России.