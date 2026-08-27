Москва27 авгВести.Президент США Дональд Трамп давно мог убедиться, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому нельзя верить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В качестве примера Захарова напомнила слова Зеленского о якобы готовности компании SpaceX дать добро на использование Starlink против России.
Очередная попытка Зеленского втянуть американское руководство в опасную эскалацию обернулась для него просто публичным разоблачением во лжи. В ходе недавней встречи с журналистами он признал, что дезинформировал Трампа относительно готовности руководства компании SpaceX дать добро на использование спутниковой системы Starlink для нанесения ударов вглубь территории Россиисообщила Захарова на брифинге
Ранее Захарова иронично отозвалась о финском президенте Стуббе после его поддержки ударов ВСУ по России.