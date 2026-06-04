Москва4 июн Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила послание главы киевского режима Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу с письмом "на деревню дедушке".

В беседе с РИА Новости она подчеркнула, что письмо Зеленского о нехватке средств противоракетной обороны (ПВО) не связано с заботой о своем народе.

Есть такое у нас выражение, которое пришло из народной мудрости – "бумага все стерпит". И, помимо всего прочего, есть еще одно выражение – "на деревню дедушке" заявила Захарова

Ранее стало известно, что киевский главарь направил Трампу срочное письмо, предупреждая о критической нехватке средств ПВО.

Между тем сам Зеленский в интервью телеканалу CBS рассказал, что на его письмо не ответили ни Конгресс США, ни Белый дом.