Маск до сих пор против разрешения Киеву применять Starlink для ударов вглубь РФ

Маск не хочет разрешать Киеву применять Starlink для ударов вглубь РФ Маск до сих пор против разрешения Киеву применять Starlink для ударов вглубь РФ

Москва31 авг Вести.Американский предприниматель Илон Маск по-прежнему выступает против того, чтобы дать Украине разрешение на использование Starlink для нанесения ударов вглубь России. Об этом пишет украинское издание Kyiv Independent со ссылкой на источники.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск по-прежнему выступает против разрешения Украине использовать Starlink для нанесения ударов вглубь России, несмотря на недавние сообщения в СМИ, предполагающие обратное говорится в публикации

Речь идет в том числе о публикации в Financial Times, в которой говорится, что Маск якобы допускал в разговоре с экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым использование Starlink для наведения ударов украинских беспилотников по территории России. Он дал понять, что готов разрешить Украине использовать Starlink для ударов вглубь России, но отметил, что финальное решение - за Белым домом.