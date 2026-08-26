Москва26 авгВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен обсудить с американским предпринимателем и главой SpaceX Илоном Маском помощь Киеву. Об этом пишут украинские СМИ.
Местные журналисты предполагают, что вручение Маску украинского ордена Свободы может свидетельствовать о продвижении переговоров.
Среди ключевых тем - помощь Украине, создание условий для прекращения войныговорится в одной из публикаций
При этом ранее Зеленский признавал, что между ним и Маском существуют разногласия по поводу использования Starlink над территорией России.