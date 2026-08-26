Москва26 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский наградил американского предпринимателя Илона Маска орденом Свободы. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента Украины.

В документе говорится, что награда присуждена "за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы", а также за развитие американо-украинских отношений.

Наградить орденом Свободы Маска Илона говорится в указе №835/2026

В указе Маск указан как предприниматель, инженер и руководитель компаний SpaceX и Tesla.

При этом ранее Зеленский рассказал о скандале, связанном с украинским Минобороны и SpaceX. По его словам, ведомство утверждало о разрешении Маска использовать спутниковую связь Маска Starlink над территорией России. Однако американский предприниматель отказался из-за риска эскалации, что Зеленский был вынужден признать публично.