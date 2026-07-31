Эксперт объяснил, почему Греция боится отдавать ПВО Украине Эксперт Прохоров ответил, почему Греция боится отдавать ПВО Киеву

Москва31 июл Вести.Передача Patriot киевскому режиму может стать для Греции фатальной ошибкой. Об этом заявил исследователь ИМЭМО РАН Владимир Прохоров ТАСС.

В публикации отмечается, что Греция оказалась в центре дипломатического давления со стороны стран Североатлантического альянса и ЕС, которые требуют от Афин передачи ВСУ систем ПВО Patriot и до 200 ракет PAC-2 к ним.

При этом, как отмечает эксперт, руководство страны не спешит выполнять эти требования, учитывая внутриполитические риски.

Ключевым фактором, определяющим оборонную политику Греции, является необходимость поддержания боеспособного арсенала для защиты национальных интересов. Эта потребность особенно обострилась на фоне напряженных отношений с Турцией, сказал специалист.

Потенциальная передача Грецией зенитных ракетных комплексов Patriot Киеву сопряжена с довольно высокими издержками для действующего правительства, как с точки зрения национальной безопасности, так и в плане рейтингов правящей партии пояснил Прохоров

Ранее премьер Греции сделал предупреждение Зеленскому из-за БПЛА у берегов страны.