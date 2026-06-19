Москва19 июн Вести.Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с призывом ограничивать зону боевых действий после ситуации с морским беспилотником ВСУ.

Об этом сообщило издание Euractiv. По его информации, инцидент с беспилотником стал поводом для обсуждения этой темы на полях саммита Евросоюза в Брюсселе, где прошла встреча Мицотакиса и Зеленского.

Мицотакис… предупредил, что необходимо избегать расширения… зоны боевых действий говорится в публикации

В начале мая греческий рыбак обнаружил в пещере близ Лефкады украинский беспилотный надводный катер Magura V5 с работавшим двигателем и взрывчаткой на борту. По разным оценкам местных СМИ, в дроне было от 100 до 300 кг взрывчатки. Ее изъяли и уничтожили саперы. По словам адмирала в отставке Береговой охраны Греции Никоса Спаноса, обнаруженный катер был готов к нанесению удара по судну.

После этого Греция потребовала киевский режим убрать все беспилотные аппараты от своих берегов. Министр обороны Никос Дендиас заявил, что Киев должен принести "большие извинения" и дать "абсолютные гарантии" того, что подобное не повторится.

МИД Греции осудил атаки киевского режима на суда в Средиземном море, так как "никто не имеет права атаковать, топить и подвергать опасности человеческие жизни и морскую среду".

3 июня Украине был направлен официальный письменный протест от греческих властей.