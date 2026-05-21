МИД Греции: нельзя атаковать даже те суда, которые находятся под санкциями

В МИД Греции осудили атаки Киева на суда в Средиземном море МИД Греции: нельзя атаковать даже те суда, которые находятся под санкциями

Москва21 мая Вести.Никто не имеет права атаковать суда в Средиземном море, вне зависимости от того, введены в их отношении санкции или нет. Об этом журналистам заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Греции Лана Зохью.

Таким образом, как уточняет ТАСС, дипломат ответила на вопрос, намерены ли Афины направить киевскому режиму демарш в связи с обнаружением украинского морского безэкипажного дрона со взрывчаткой в пещере возле греческого острова Лефкада. По некоторой информации, дрон должен был атаковать российское судно или судно, перевозящее топливо из России.

Даже суда, включенные в санкционные списки, никоим образом не могут считаться оправданной целью, никому не дается право атаковать их, топить и подвергать опасности человеческие жизни и морскую среду сказала Зохью

Как сообщалось ранее, украинский безэкипажный катер Magura V5 со взрывателями, взрывчаткой и работавшим двигателем обнаружил греческий рыбак.