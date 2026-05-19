Афины потребовали от Киева убрать морские дроны от побережья Греции

Москва19 мая Вести.Афины потребовали от Киева убрать все украинские морские дроны от берегов Греции из-за происшествия у острова Лефкас, пишет издание Kathimerini.

Греческие рыбаки обнаружили украинский морской дрон типа Mamai у западного побережья Греции. Дрон отправлен на военно-морскую базу недалеко от Афин.

Афины направили Киеву сигнал о том, что после обнаружения и определения принадлежности морского дрона ВМС Украины на острове Лефкас Киев должен отозвать все беспилотные катера, которые остаются вне поля видимости радаров, подальше от греческого побережья пишет Kathimerini

Греческие власти опасаются, что украинские морские дроны могут атаковать гражданские суда или танкеры в Средиземном море.

Между тем в латвийском городе Резекне прекратит работу нефтебаза после удара украинских дронов.

Газета The European Conservative сообщила, что инциденты с украинскими беспилотниками вызвали политический кризис в Латвии.