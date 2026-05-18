Латвийскую нефтебазу закроют после падения на ее территории украинских дронов

Москва18 мая Вести.Нефтебаза в латвийском городе Резекне прекратит свою работу после того, как 7 мая на ее территории упали украинские беспилотники. Об этом сообщил портал гостелерадио LSM.

В компании East-West Transit, владеющей объектом, заявили, что решение о закрытии принято из-за невозможности гарантировать безопасность сотрудников. В результате падения дронов были повреждены четыре резервуара.

По данным занимавшего тогда пост министра обороны Андриса Спрудса, беспилотники могли быть направлены "с украинской стороны в сторону России".

Украинские БПЛА вызвали крах в латвийском правительстве. Спрудс подал в отставку 10 мая после того, как латвийская ПВО не смогла сбить дроны. Вслед за ним, 14 мая, об уходе с поста объявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, чьи политические партнеры заявили об утрате доверия к ней.