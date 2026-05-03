СМИ узнали о разногласиях Афин и Киева по вопросу производства морских дронов Kathimerini: между Афинами и Киевом возникли разногласия из-за морских дронов

Москва3 мая Вести.Между Украиной и Грецией возникли разногласия в ходе переговоров о совместном производстве морских дронов - стороны не смогли договориться об условиях использования техники, пишет греческая газета Kathimerini.

Издание сообщает, что Киев настаивает на праве наложить вето на использование беспилотников греческими войсками.

В Афинах не согласны пойти на это, поскольку считают, что таким образом Украина пытается держать баланс в отношениях с Турцией, отмечается в статье.

Хотя Турция сотрудничает с Москвой..., она остается страной, которая облегчает контакты между двумя противоборствующими сторонами, и, будучи государством НАТО с самой протяженной береговой линией на Черном море..., рассматривается Киевом в качестве предпочтительного партнера говорится в публикации

Речь идет о соглашении по морским дронам, которое было достигнуто между премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и главой киевского режима Владимиром Зеленским в ноябре 2025 года. Сейчас стороны пытаются договориться о том, чтобы часть производства морских дронов была перенесена на греческие верфи. Часть беспилотников при этом окажется в распоряжении ВСУ, остальные будут переданы Афинам.