Министр обороны Греции потребовал от Киева извиниться за морской дрон

Москва21 мая Вести.Министр обороны Греции Никос Дендиас потребовал от киевского режима "больших извинений" за морской дрон со взрывчаткой, который оказался по вине Киева на острове Лефкас в Ионическом море.

Греческая сторона точно установила, что аппарат принадлежит Украине, он представляет "чрезвычайную опасность", подчеркнул министр.

Украина должна принести нам большие извинения, и, помимо извинений, она должна дать нам абсолютную гарантию, что подобное не повторится в более широком регионе цитирует Дендиаса издание The Guardian

Ранее греческие рыбаки нашли на острове Лефкас украинский морской дрон типа Mamai, после чего он был отправлен на военно-морскую базу рядом с Афинами. Афины потребовали от Киева убрать все дроны от греческих берегов.