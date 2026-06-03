Москва3 июн Вести.Греция направила киевскому режиму официальный протест из-за обнаруженного на острове Лефкас украинского морского дрона со взрывчаткой, сообщила журналистам официальный представитель МИД Греции Лана Зохью.

Она уточнила, что протест был направлен Киеву не только в устной, но и в письменной форме.

В нем подчеркивается, что надводный морской дрон, обнаруженный в греческих территориальных водах, подвергал серьезной опасности морское судоходство, мог привести к гибели невинных людей и нанести неисчислимый экологический ущерб сказала дипломат

Зохью подчеркнула, что перенос военных действий в Средиземноморье на большом удалении от зоны украинского конфликта угрожает национальной безопасности Греции и может нанести тяжелый ущерб ее экономике.

Ранее греческие рыбаки обнаружили на Лефкасе морской дрон Украины типа Mamai, после чего он был отправлен на военно-морскую базу рядом с греческой столицей.

Власти страны потребовали от киевского режима убрать все беспилотные аппараты от греческих берегов, а министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что Киев должен принести Афинам "большие извинения" за инцидент.